A 2 anni dai preparativi per quello che avrebbe dovuto essere il giorno del loro matrimonio (poi saltato a causa della pandemia), Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno finalmente detto “sì”. La coppia si è sposata in chiesa alla presenza di amici e parenti e, tra gli ospiti del grande giorno, vi sono stati anche Manuel Bortuzzo insieme a suo padre Franco. Il ricevimento si è svolto sul lago di Como e per l’occasione Giorgia Palmas ha condiviso un romantico scatto in cui è ritratta in compagnia del marito e dove ha scritto: “Si Amore mio. Per sempre noi. 14-05-2022”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: il matrimonio

Dopo l’arrivo della piccola Mia e le prime nozze celebrate in comune, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno finalmente pronunciato il fatidico “lo voglio” alla presenza di amici e parenti con una cerimonia in chiesa, sul lago di Como. Tra gli ospiti presenti all’evento vi sono stati anche Manuel Bortuzzo insieme a suo padre Franco, Melissa Satta, Juliana Moreira e Barbara Petrillo.

Alla cerimonia erano ovviamente presenti anche i familiari della coppia e le due figlie: Mia (nata dall’amore tra Giorgia Palmas e Magnini) e Sofia (nata dall’amore tra la showgirl e Davide Bombardini). Per l’occasione Giorgia Palmas ha sfoggiato un romantico abito lungo con motivo floreale (che lei stessa ha svelato sarebbe stato quello da lei scelto per le nozze che avrebbero dovuto tenersi nel 2020, saltate poi a causa della pandemia).

