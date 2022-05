Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono lasciati dopo quasi 4 anni d’amore. La modella ha rotto il silenzio sui loro rapporti attuali.

La storia d’amore tra Ivana Mrazova e Luca Onestini non è finita nel migliore dei modi e in seguito la stessa modella ha rotto il silenzio e ha confessato ai fan come starebbero oggi le cose tra lei e l’ex fidanzato, conosciuto nella casa del GF Vip nel 2017. “Tanti mi state chiedendo di Luca. Comunque sì, siamo in buoni rapporti”, ha dichiarato Ivana ai fan dei social attraverso le sue stories.

Ivana Mrazova

Ivana Mrazova: il rapporto con Luca Onestini

Ivana Mrazova ha inaspettatamente svelato che oggi, nonostante i controversi messaggi d’addio, le cose tra lei e Luca Onestini sarebbero pacifiche. In tanti si chiedono se tra i due ci sia stato un riavvicinamento dopo che Ivana ha perso Teddy, l’adorato cagnolino (scomparso alcuni mesi fa) e a cui Onestini era molto legato.

In seguito alla rottura con Ivana, Onestini ha vissuto una relazione con la giornalista spagnola Cristina Porta, ma anche questa liaison non è finita nel migliore dei modi e in tanti si chiedono se un giorno lui e Ivana potrebbero tornare insieme. Al momento sulla questione tutto tace e sembra proprio che i due abbiano deciso di prendere strade separate.

