Il modello Luca Onestini ha rotto il silenzio sulla sua rottura dalla giornalista spagnola Cristina Porta.

La storia d’amore di Luca Onestini e Cristina Porta si è conclusa con un pugno di mosche a pochi mesi dall’inizio della loro liaison e, a quanto pare, i due non si sarebbero lasciati nel migliore dei modi. L’ex fidanzato di Ivana Mrazova ha confessato di esser stato cacciato di casa dalla giornalista, che sarebbe stata gelosa ai limiti dell’ossessione.

Luca Onestini: l’addio a Cristina Porta

La liaison tra Luca Onestini e Cristina Porta è naufragata in un nulla di fatto e, stando a quanto ha confessato il modello, tra loro le liti sarebbero state all’ordine del giorno. “Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei” ha dichiarato al magazine spagnolo Lecturas, e ancora: “cercava sempre l’occasione per litigare”. Cristina Porta replicherà alle sue parole?

Pochi mesi fa Luca Onestini aveva annunciato anche l’addio a Ivana Mrazova, dopo ben quattro anni d’amore. Anche in quel caso la liaison non era finita nel migliore dei modi e la modella gli aveva lanciato una stoccata via social affermando: “Come avete visto dal post di Luca la nostra storia è finita. Penso però che non ‘ci siamo aspettati e supportati’. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. L’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Il nostro libro finisce qui”.

