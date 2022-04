Francesco Oppini e la Tomasini si sono lasciati? Secondo indiscrezioni la nuova fiamma del figlio della Parietti sarebbe Sonia Lorenzini.

Cosa succede tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini? La fidanzata dell’ex gieffino non sarebbe stata presente alla festa del suo 40esimo compleanno e subito si è sparsa la voce che i due si fossero lasciati. Come se non bastasse, nelle ultime ore, sui social ha iniziato a circolare uno scoop: Oppini sarebbe stato avvistato in compagnia di Sonia Lorenzini, sua presunta nuova fiamma.

Sonia Lorenzini

Francesco Oppini e Cristina Tomasini: l’ipotesi Sonia Lorenzini

Da settimane ormai Francesco Oppini ha smesso di mostrarsi in compagnia della sua storica fidanzata, Cristina Tomasini, con cui più volte ha manifestato l’intenzione di convolare a nozze. Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce che il figlio di Alba Parietti sia stato avvistato in compagnia di Sonia Lorenzini, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Tra i due potrebbe davvero sbocciare un amore? Dai canali social dei diretti interessati tutto tace e i fan sono impazienti di saperne di più.

Cristina Tomasini è stata assente alla festa del 40esimo compleanno di Francesco Oppini, che ha ricevuto un tenero messaggio d’auguri da parte della madre, Alba Parietti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG