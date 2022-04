Secondo indiscrezioni Jeremias Rodriguez avrebbe intenzioni serie con la fidanzata, con cui sarebbe intenzionato a creare una famiglia.

Fiori d’arancio e un bebè in arrivo per Jeremias Rodriguez e Deborah Togni? Secondo il settimanale Oggi la coppia avrebbe intenzioni serie verso il futuro e, non appena Jeremias lascerà l’Isola dei Famosi, lui e la fidanzata si metteranno a lavoro per creare al più presto una famiglia tutta loro. All’Isola dei Famosi – dove partecipa in coppia con suo padre – Jeremias non ha mancato di manifestare tutto il suo amore verso la fidanzata.

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez e Deborah Togni: i fiori d’arancio

Stando ai rumor in circolazione Jeremias Rodriguez sarebbe intenzionato a creare al più presto una famiglia tutta sua con la fidanzata Deborah Togni che lui stesso ha ammesso lo avrebbe aiutato a uscire da un periodo particolarmente difficile. I due fanno coppia fissa ormai da oltre un anno e sembrano essere più uniti e felici che mai. Il fratello di Belen non ha fatto segreto di provare grande nostalgia per la fidanzata ora che è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi e i due non vedrebbero l’ora di potersi riabbracciare.

“Ho capito cos’è l’amore, è la donna della mia vita, mi vedo con lei per sempre, sarà la madre dei miei figli”, ha dichiarato Jeremias durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

