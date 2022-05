Flora Canto ha mostrato alcune sue foto in abito da sposa in vista delle sue attese nozze con Enrico Brignano.

Tutto pronto per le nozze di Flora Canto ed Enrico Brignano: i due, genitori di due bambini, si sposeranno al mare difronte ai loro amici più intimi tra poco più di due mesi. Per l’occasione la showgirl ha scelto due abiti da sposa e si è mostrata per la prima volta in abito bianco attraverso i social. “Gli abiti saranno due: per la cerimonia sarà romantico, semplice bianco con un lungo velo che mi accarezza le spalle. Per la festa avrò un look più sensuale, fasciante e lavorato”, ha dichiarato a Gente Flora Canto.

Flora Canto: gli abiti da sposa

Flora Canto ha fatto il pieno di like sfoggiando due abiti da sposa per un servizio realizzato dal settimanale Gente. L’attrice non vede l’ora di convolare finalmente a nozze con Enrico Brignano, padre dei suoi due bambini, Martina e Niccolò. La proposta di nozze è giunta proprio dopo la nascita del secondo figlio e Brignano si era inginocchiato durante un suo spettacolo all’Arena di Verona chiedendo finalmente la mano alla sua amata. “Sei matto!”, aveva detto lei tra gli applausi e la commozione del pubblico.

Per la coppia si tratta del coronamento di un grande amore e in tanti tra i fan non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli sul loro grande giorno.

