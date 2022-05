Gabriel Garko ha confessato di aver compreso di essere gay dopo aver girato un film in compagnia di Monica Bellucci.

Solo da un paio d’anni Gabriel Garko ha fatto coming out e ha svelato pubblicamente di essere gay. L’attore ha recentemente confessato a Oggi di non aver avuto più dubbi sul suo orientamento nel 1989, quando si sarebbe trovato a recitare sul set di Vita con i figli al fianco di una stupenda Monica Bellucci. “Inguardabile, tanto era bella. Monica fu la conferma di quel che avevo appena capito: se non mi viene di saltare addosso a una donna così, mi dissi, vuol dire che preferisco altro“, ha detto a Oggi l’attore.

Gabriel Garko: la confessione su Monica Bellucci

Oggi Gabriel Garko continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata ma da un paio d’anni è uscito allo scoperto facendo coming out e affermando di non volersi nascondere più. L’attore – che ha recentemente scagliato una frecciatina contro una delle sue celebri ex, Manuela Arcuri – ha affermato che la bellezza straordinaria di Monica Bellucci gli avrebbe fatto comprendere profondamente di non essere interessato alle donne. L’attrice sarà stata lusingata dalle parole di Garko?

L’attore al momento sarebbe single, ma ha ammesso di essere ancora alla ricerca del vero amore: “Se da solo sto bene, in coppia devo stare meglio. Di sicuro non metterò sulle copertine la mia vita privata: stavolta sarà amore, non lavoro”, ha ammesso.

