Gabriel Garko ha lanciato una frecciatina contro la sua ex, Manuela Arcuri, dopo aver fatto una confessione sul suo orientamento.

Dopo il coming out di Gabriel Garko, Manuela Arcuri aveva affermato pubblicamente che, all’epoca della loro storia, non avrebbe mai sospettato che lui fosse gay e che il suo sentimento per l’attore fosse stato sincero. Interrogato sulle dichiarazioni dell’attrice, Gabriel Garko ha dichiarato a Oggi: “Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto“.

Gabriel Garko

Gabriel Garko: la frecciatina a Manuela Arcuri

Dopo aver saputo del coming out pubblico di Gabriel Garko (con cui aveva vissuto una breve relazione) Manuela Arcuri aveva dichiarato a Verissimo: “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo. Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata“. Sulla questione è intervenuto lo stesso Garko, che ha lanciato una vera e propria stoccata contro la Arcuri in merito alle sue dichiarazioni sul suo orientamento. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi?

Al settimanale Oggi Garko ha fatto anche una confessione in merito alla sua vita privata e al suo orientamento e ha ammesso di aver sempre saputo di essere gay. “Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa “condanna”: quasi un ergastolo…”, ha dichiarato a Oggi l’attore.

