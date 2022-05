Massimiliano Caroletti ha finalmente potuto far visita a sua moglie Eva Henger dopo il terribile incidente stradale da loro avuto.

Nei giorni scorsi Eva Henger e suo marito, Massimiliano Caroletti, hanno avuto un terribile incidente stradale. A seguire l’ex attrice è stata ricoverata alla Clinica Parioli di Roma, mentre suo marito è stato portato in un altro ospedale. I due hanno potuto rivedersi solo dopo molti giorni e Caroletti ha postato una romantica dedica alla moglie (immortalata mentre lui la stava baciando sul suo letto d’ospedale). “Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti .. ed è come il primo bacio che ci siamo dati! Ti amo immensamente vita mia”, ha scritto nel suo tenero post il marito dell’ex attrice.

Massimiliano Caroletti e Eva Henger: l’incontro dopo l’incidente

Massimiliano Caroletti ha potuto far finalmente visita a sua moglie, Eva Henger, che si trova ricovera in ospedale a causa delle diverse fratture a lei causate dall’incidente avuto in Ungheria lo scorso 29 aprile (lei e Caroletti avrebbero avuto un frontale con due auto e due persone sono scomparse nell’incidente).

Nei giorni scorsi, in collegamento a Pomeriggio Cinque, Eva Henger ha raccontato la paura provata quando ha pensato che suo marito fosse morto e ha detto: “Ho rischiato grosso, avevo la mano completamente nera. E ho avuto molto paura”. Non è dato sapere quando lei potrà finalmente lasciare l’ospedale.

