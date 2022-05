LDA ha deciso d’invitare Lulù Selassié a prendere parte al videoclip del suo brano, Bandana, dopo il gossip che li ha visti protagonisti.

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che LDA e Lulù avessero in ballo una collaborazione lavorativa. La questione è stata smentita dallo stesso ex volto di Amici, che ha precisato di non conoscere l’ex gieffina. Nonostante questo LDA ha affermato che gli farebbe piacere averla nel videoclip del suo brano, Bandana, e per questo l’ha invitata pubblicamente a prendervi parte.

“Lulù se vuoi scrivimi ci organizziamo per un futuro video di Bandana. Non sapevo nulla di questa cosa ma se vogliamo fare il video facciamolo, non ci sono problemi”, ha dichiarato il rapper nelle sue stories via social.

LDA: l’invito a Lulù Selassié

Nei giorni scorsi sui social sei sono avvicendate indiscrezioni in merito a una presunta collaborazione tra LDA e Lulù Selassié. A quanto pare la voce non sarebbe vera ma i due in futuro potrebbero collaborare sul serio. Il gossip in merito a una presunta collaborazione tra lei e LDA è giunta anche a Lulù, che attraverso i social ha commentato: “Tanto io voglio fare la cantante, è figa come cosa”

La principessa etiope è reduce dalla rottura da Manuel Bortuzzo, che aveva conosciuto all’interno della casa del GF Vip 6. Secondo indiscrezioni il nuotatore avrebbe ripreso a frequentare la sua ex, Federica Pizzi, e molti si chiedono se tra lui e l’ex fidanzata ci saranno ulteriori sviluppi.

