Cristina D’Avena è da anni legata a un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e per la prima volta ha fatto una confessione sul loro legame.

Da moltissimi anni Cristina D’Avena fa coppia fissa con Massimo Palma, un imprenditore estraneo al mondo dello spettacolo. I due non hanno avuto figli e la cantante ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro relazione. Di recente, in un’intervista a Chi, lei stessa ha ammesso di non voler parlare del fidanzato con cui in quel momento avrebbe avuto una piccola lite in corso:

“No, non dica il nome!, che in questo momento c’è maretta e non vorrei che cambiasse la situazione. Sono riservatissima”, ha dichiarato la cantante, mentre in passato a Verissimo aveva detto: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto“.

Cristina D’Avena

Cristina D’Avena: la confessione sul suo compagno

Cristina D’Avena è felicemente legata a Massimo Palma, il compagno con cui fa coppia fissa da ormai moltissimi anni e che, come lei, ha sempre protetto la sua vita privata. I due non hanno mai avuto figli ma la cantante ha dichiarato che questo per lei non avrebbe mai rappresentato un problema: “Spero che non diventi un rimpianto”, ha ammesso a Oggi, e ancora: “Ogni tanto mi chiedo come sarebbe stato se ne avessi avuto uno”.

Oltre a Massimo Palma una delle persone fondamentali nella vita di Cristina D’Avena è sua sorella Clarissa, che lavora come sua addetta stampa.

