Martina Colombar ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata al fianco del marito, Billy Costacurta.

In un’intervista a Oggi Martina Colombari ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia con Billy Costacurta e sull’arrivo del loro primo ed unico figlio, Achille. L’attrice ha rivelato che rimase incinta senza averlo programmato e che per lei e Costacurta l’arrivo di Achille sarebbe stato una gioia immensa: “Achi è arrivato subito, una sera Ale mi ha detto che era “andato lungo” e io ero incinta”, ha rivelato l’attrice. In seguito i due avrebbero cercato di avere un altro figlio, ma senza successo.

Martina Colombari

Martina Colombari: l’amore e il figlio

Oggi Martina Colombari e Billy Costacurta sono più uniti e felici che mai e con l’arrivo del figlio Achille (nato nel 2004) i due hanno realizzato il loro sogno d’amore. Nonostante siano riusciti a concepire con facilità il loro primo figlio, la Colombari ha detto che successivamente non sarebbero riusciti ad avere un altro bambino: “Anche se li avremmo voluti, non ne sono arrivati altri”, ha ammesso.

Oggi la sua unione con Billy Costacurta è una delle più longeve dello spettacolo italiano e lei stessa ha ammesso di essersi immaginata al suo fianco anche quando sarà anziana: “Gli uomini pensavano fossi una bella ragazza e basta. Anche Ale mi ha avvicinata per il mio aspetto fisico. Ma fossi stata una cretina, dopo una settimana mi avrebbe sostituita. Invece, adesso mi piace immaginarci tra vent’anni, a passeggiare per mano a Riccione. Tante coppie intorno a noi si sono separate, ne parlavamo l’altro giorno e lui diceva che se lo lasciassi troverei un altro. Non credo”, ha ammesso.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG