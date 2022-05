Barbara D’Urso ha postato sui social una foto in cui si vede il primo piano del suo décolleté. L’immagine ha scatenato una vera e propria bufera.

“Peonie e cuore”, ha scritto la conduttrice Barbara D’Urso nella didascalia a una sua foto su Instagram che ha presto scatenato una vera e propria bufera. Si dà il caso infatti che molti abbiano trovato poco decoroso il suo scatto, e tra i fan su Instagram c’è chi ha scritto: “A me sembra più peonie e t*tte a dir la verità”, e anche: “Poca eleganza in questo scatto”. La conduttrice replicherà alle critiche?

Barbara D’Urso: la foto scatena la bufera

Barbara D’Urso è stata travolta da una vera e propria bufera per il suo ultimo scatto su Instagram e in tanti si chiedono se la conduttrice si deciderà a replicare alle numerose critiche nei suoi confronti. Non è la prima volta che polemiche simili investono il famoso volto dei canali Mediaset: di recente polemiche di questo tipo l’hanno investita anche quando, in occasione della sua festa di compleanno, si era mostrata con dei palloncini a forma di numero 18 (lasciando intendere dunque che per lei l’età non avesse peso).

La conduttrice è di recente tornata single dopo la fine della sua storia con Francesco Zangrillo.

