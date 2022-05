L’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati, si è sfogata attraverso i social per aver subito catcalling.

Nilufar Addati si è sfogata via social dopo che, uscita di casa, per tre volte sarebbe stata vittima di catcalling. L’episodio è stato raccontato dall’ex tronista con aria visibilmente scossa e infastidita ai fan dei social. “Stavo pensando al fatto che non so come comportarmi il fatto è che io sono una abbastanza fumantina, che risponde ad un attacco ma per tre volte di fila ho tirato dritto e non ho detto niente, e non so qual’è la cosa giusta da fare in questi casi…Sono parecchio disgustata, molto infastidita e offesa, mi ha lasciato una sensazione di schifo”, ha detto Nilufar.

Nilufar Addati si è scagliata contro alcuni uomini che, per strada, le avrebbero rivolte frasi sessiste e quelli che loro avrebbero ritenuto essere “complimenti”. Nilufar non è la prima vip che attraverso i social si sfoga per episodi di catcalling: come lei anche Aurora Ramazzotti è stata vittima di un episodio simile, e come loro anche Vittoria Puccini.

“Non so se la prossima volta che succederà, tanto so che succederà di nuovo, avrò la fermezza di guardare quell’uomo di turno negli occhi e spiegargli per quale motivo è assurdo”, ha precisato Nilufar nel suo messaggio.

