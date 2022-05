La gravidanza di Francesca Ferragni è ormai agli sgoccioli e lei si sta godendo una vacanza all’insegna del relax con il fidanzato Riki.

Francesca Ferragni e il fidanzato Riccardo Nicoletti si apprestano a diventare genitori e sui social non perdono occasione per condividere con i fan la loro gioia in vista della nascita di quello che sarà il loro primo figlio. “Mum and dad to be in babymoon”, ha scritto Francesca Ferragni nella didascalia al suo ultimo post, dove la si vede col pancione in acqua mentre il fidanzato lo bacia teneramente.

Francesca Ferragni: il pancione

Francesca Ferragni è più felice che mai e insieme a Riccardo Nicoletti sta per coronare il suo sogno d’amore: molto presto i due saranno genitori di un bambino, che hanno anticipato sarà un maschietto (anche se non hanno svelato il nome da loro scelto). Francesca Ferragni è la più “riservata” delle sue sorelle, ma sui social non manca di condividere con i fan alcune tenere foto della sua gravidanza e in tanti le hanno fatto le congratulazioni per la lieta notizia.

Molto presto lei e Riki convoleranno a nozze: durante la sua festa di compleanno infatti, lui le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio. In tanti tra i fan di Francesca non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli sul suo matrimonio e soprattutto sull’arrivo del suo bebè, primo cugino di Leone e Vittoria (i figli di Chiara Ferragni e Fedez).

