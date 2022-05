Sonia Bruganelli ha svelato i motivi che l’hanno spinta a lasciare il GF Vip 6 dopo la sua prima ed unica esperienza come opinionista.

Sonia Bruganelli ha deciso di dire addio al Grande Fratello Vip dopo appena un’esperienza come opinionista (che, nel bene e nel male, le ha procurato critiche ma anche tanti complimenti da parte del pubblico). La moglie di Paolo Bonolis ha svelato che d’ora in avanti sarebbe intenzionata ad occuparsi unicamente dei suoi progetti come produttrice:

“Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni, e ancora: “In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv”.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli: l’addio al GF Vip

Sonia Bruganelli ha confermato di voler dire addio al GF Vip e pertanto non sarà di certo lei l’opinionista della settima edizione del programma. Inizialmente la conduttrice aveva lasciato intendere che, se fosse stata adeguatamente “corteggiata” dalla produzione sarebbe rimasta nel reality show, ma le cose non sono andate così. Sulla questione si era espressa anche l’amica-nemica Adriana Volpe, che è stata come lei opinionista della sesta edizione del programma.

