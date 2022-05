L’ex volto di Amici Steve La Chance ha scritto un post via social che per molti sarebbe indirizzato contro Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano è stata oggetto di critiche da parte di un altro ex volto di Amici, Steve La Chance, che sui social ha scritto un post infuocato che sembrava proprio essere indirizzato a lei.

“Certe persone non devono insegnare i giovani in crescita! Che dispiace vedendo certe situazioni! Essere insegnante è una passione, che crea danzatori! Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti “purtroppo”…coreografare con danzatori già formati è facile! La danza è disciplina ma anche amore. Poi in un momento così difficile bisognerebbe dare tanta tranquillità e serenità! Comunque e ovunque. Viva la danza”, ha scritto il famoso coreografo.

Steve La Chance contro Alessandra Celentano

Tra Alessandra Celentano e Steve La Chance non correrebbe buon sangue e già in passato, ad Amici, i due avevano avuto più di un battibecco. Del resto la professoressa è stata spesso travolta dalle critiche per i suoi modi particolarmente severi con gli alunni, e lo stesso La Chance in passato tuonò contro di lei affermando:

“Si può avere una opinione, ma non si dice a qualcuno che non sia competente o che non sia nessuno, quando ha un lungo curriculum alle spalle. Alessandra Celentano mi chiamava ignorante del settore, ai miei tempi non si era mai arrivati a tanto. Se da genitore avessi visto una scena del genere, avrei cambiato canale, non credo sia creativo assistere a litigi che creino ansia in famiglia.” La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E soprattutto, Alessandra Celentano replicherà?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG