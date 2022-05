Giorgia Soleri si è sfogata via social per il modo in cui è stato dipinto il suo fidanzato, Damiano David, a causa della sua malattia.

Giorgia Soleri è una modella e attivista che, attraverso i social, ha raccontato la sua battaglia contro la vulvodinia per far luce sulle zone d’ombra legate alle malattia. Il suo compagno, Damiano David, le è stato accanto fornendole supporto e sostegno, ma secondo la modella sarebbe stato dipinto dalla stampa come un “santo”, mentre per altre coppie famose che hanno attraversato vicende simili all’inverso (come Fedez e Chiara Ferragni) non sarebbe stato lo stesso.

“Nessuno ha detto a Chiara ‘Che brava, sei una santa che stai al fianco ad un uomo malato’, cosa che invece Damiano si sente dire ogni giorno. Diamo per scontato che le donne abbiano un ruolo di “cura” all’interno della famiglia. Chiara è una compagna incredibile ed è stata un’ancora per Federico in un momento di difficoltà, come anche Damiano è stato per me. Però lui viene santificato, lei no”, ha detto Giorgia Soleri nelle sue stories via social.

Damiano David

Giorgia Soleri: lo sfogo

Di recente Fedez ha dovuto fare i conti con la scoperta di avere un tumore neuroendocrino del pancreas e sua moglie, Chiara Ferragni, gli è rimasta accanto per supportarlo e incoraggiarlo durante questo momento di grande paura e preoccupazione. Lo stesso ha fatto Damiano David con la fidanzata Giorgia Soleri, che più volte attraverso i social ha parlato ai fan dei suoi problemi di salute e delle sue battaglie per aiutare chi si trovi nella sua stessa situazione.

Secondo Giorgia molti avrebbero dipinto Damiano come un “santo”, mentre lo stesso non sarebbe stato fatto per Chiara Ferragni. La modella ha concluso il suo sfogo affermando (in merito al fidanzato Damiano): “Gli sono immensamente grata per la persona che è, ma non voglio sentirmi grata perché non mi ha abbandonata per via della malattia”.

