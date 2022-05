Lapo Elkann ha raccontato via social uno straziante episodio a cui ha assistito in ospedale.

Durante un controllo di routine in ospedale, Lapo Elkann ha assistito a una scena che lo ha commosso e che non ha mancato di raccontare ai fan attraverso i social. Nel suo post l’imprenditore ha scritto: “Durante esami di routine ho visto una mamma accarezzare i capelli della figlia ventenne. Lei così giovane, ma malata terminale. La mamma forte, ma con gli occhi velati dalla tristezza. Che dono la vita, che equilibrio fragile il nostro vivere. Tanti pensieri…”.

Lapo Elkann commosso: i motivi

Lapo Elkann ha descritto via social i suoi sentimenti nell’aver assistito a una scena particolarmente dolorosa: una ragazza di 20 malata terminale era in compagnia della madre, che le stava accarezzando i capelli.

Elkann ha cambiato vita dopo l’incidente in cui ha quasi rischiato di morire a Tel Aviv e oggi si dedica ad attività benefiche insieme alla moglie, Joana Lemos. Il rampollo della famiglia Agnelli ha creato un’associazione con cui si occupa di filantropia e si è messo a servizio dei più deboli.

“Ho fatto un incidente in Israele è accaduto un anno fa, poi sono andato in coma. Da lì è cambiato qualcosa? Io credo in Dio, da quel giorno Dio mi ha dato una prospettiva di vita e una visione verso la vita, diversa probabilmente da quella che avevo prima. Io sono credente e nell’essere credente credo che a volte la luce venga da su”, ha dichiarato Elkann a Chi dopo l’accaduto.

