Ambra Angiolini ha archiviato la fine della storia con Massimiliano Allegri e sarebbe stata avvistata in compagnia di un altro uomo.

Il settimanale Diva e Donna ha avvistato Ambra Angiolini mentre si trovava in un locale di Roma con un misterioso corteggiatore, con cui si sarebbe scambiata un bacio appassionato. Al momento l’identità della sua nuova fiamma resta top secret e la showgirl non ha confermato né smentito l’indiscrezione.

Ambra Angiolini

Ambra Angiolini: il nuovo amore

Ambra Angiolini avrebbe definitivamente archiviato la dolorosa fine della sua storia con Massimiliano Allegri, e oggi al suo fianco sarebbe presente un nuovo amore. Diva e Donna ha avvistato la showgirl mentre si scambiava delle tenerezze con il misterioso corteggiatore in un locale della Capitale, ma al momento sulla questione tutto tace e i suoi fan sono impazienti di saperne di più.

Per la showgirl si tratterebbe della prima storia dopo la dolorosa fine della liaison con Massimiliano Allegri, naufragata – sembra – ad un passo dall’altare. I due erano legati da circa due anni e non hanno mai svelato pubblicamente i motivi per cui hanno deciso di dirsi addio dopo quello che sembrava essere un grande amore. La showgirl ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG