Ambra Angiolini difende Massimiliano Allegri su Instagram (foto)

Negli ultimi giorni, Massimiliano Allegri è nell’occhio del ciclone per via del continua tira e molla con Cristiano Ronaldo. Oggi, durante la consueta conferenza stampa con i giornalisti, l’allenatore della Juve ha confermato che l’asso portoghese ha intenzione di lasciare la squadra bianconera per intraprendere nuove sfide professionali:

Ieri parlando con lui mi ha comunicato che non ha intenzione di restare, oggi non si è allenato e quindi non è convocato per domani. Non sono deluso, ha fatto la sua scelta, ha dato il suo apporto in questi tre anni e ora la vita va avanti com’è normale che sia. Alla Juve sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Buffon… grandissimi campioni ma la rimane la Juventus ed è la cosa più importante.

In queste ultime ore, il ct, è stato difeso su Instagram dalla fidanzata Ambra Angiolini che ha risposto, da vera leonessa, ad un hater che, nei vari commenti, le ha chiesto: “Ma come fai a toccare un viscido come Allegri?”

Immediata la replica dell’attrice che, anche in questa circostanza, non le ha mandate, di certo, a dire:

Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno stronzo.

La storia con il mister della Juve prosegue a gonfie vele dal 2017. Negli anni, si sono rincorse voci di gravidanze, anelli di fidanzamento, fiori di arancio… Che la magia di questa unione sia proprio quella di restare eterni fidanzati?

Ambra è mamma di due figli, Jolanda (17 anni) e Leonardo (15) avuti dal suo ex Francesco Renga. Allegri, invece, è papà di Valentina (26 anni) e Giorgio (10) nati rispettivamente da un matrimonio e da una seconda relazione post separazione.