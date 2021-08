Rosalinda Cannavò, lo sfogo contro chi non si vaccina: “Sta prevaricando l’ignoranza” (video)

Nelle scorse ore, Rosalinda Cannavò, tornata in Sicilia per un breve periodo di vacanza con la sua famiglia, si è sfogata, su Instagram. L’attrice messinese, infatti, ha espresso la propria preoccupazione ed un pizzico di amarezza perché, parlando con i propri corregionali, si è resa conto che gran parte dei cittadini, non si è ancora sottoposta al vaccino per arginare l’epidemia da Covid-19. Ecco le sue riflessioni:

Non so perché ho questo brutto vizio di svegliarmi presto anche in vacanza. Ancora non riesco a formulare frasi di senso compiuto. Io sono arrivata qui e devo dire con mia amarezza che la maggior parte delle persone non hanno il vaccino, e alla mia domanda perché hai fatto questa scelta non sapevano darmi una motivazione concreta, quella che io so dare per aver preso questa scelta di vaccinarmi.

L’ex protagonista dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ teme che, una nuova catastrofica ondata possa colpire la propria terra colpendo la salute delle persone più care: