Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro impegnati con il toto-nomi del figlio

Dopo aver annunciato di essere incinta di quattro mesi, Clizia Incorvaia, protagonista della cover dell’ultimo numero di ‘Gente’, in edicola questa settimana, assieme al compagno Paolo Ciavarro, ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a tenere riservata la notizia che ha fatto felice tutti i fan:

Tra fine febbraio e inizio marzo partorirò. Siamo al settimo cielo, non vediamo l’ora di conoscere il bambino. Ancora non sappiamo se sarà maschio o femmina, sono appena entrata nel quarto mese e ora sto bene, ma all’inizio è stata dura. Ero debole, stavo sempre a letto, e quando mi alzavo avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza. Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me.