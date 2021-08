Madonna a cena con Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante conferma (VIDEO)

Pochi giorni fa Veronica Ciccone, in arte Madonna, si trovava in Puglia per festeggiare il suo compleanno. Con lei il ballerino 26enne Ahlamalik Williams che, fra l’altro, è il suo fidanzato. Momenti di relax e svago in compagnia degli figli Lourdes Maria e Rocco (figli rispettivamente di Carlos Leon e Guy Ritchie). Presenti anche i quattro figli adottivi David Banda, Esther, Stelle e Mercò James.

Non c’è stato un attimo di noia per la star internazionale, complici le bellezze della regione, Madonna non si è fatta mancare nulla. La tappa Ostuni e Lecce ha arricchito i suoi giorni di permanenza in Italia, il giro in treno sulle note dei successi di Claudio Villa una scena cult diventata virale in poco tempo.

Ma attenzione, perché la ciliegina sulla torta – a quanto si legge dal sito Dagospia – la regala chi non ti aspetti. Cosa ci fanno Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Madonna a cena insieme? Basta fare due più due e il gioco è fatto. Il cantante è originario di Cellino San Marco – in terra Pugliese – motivo per il quale l’incontro si è potuto realizzare con molta facilità. Non è tutto, Madonna avrebbe avuto il piacere di ascoltare la hit per eccellenza con cui Al Bano è stato consacrato al successo insieme alla sua ex moglie Romina Power: Felicità.

La conferma è poi arrivata dalla vivavoce dello stesso cantante durante la conferenza stampa de La notte della Taranta (di cui lui sarà narratore)

“Con lei abbiamo cantato anche Caruso di Lucio Dalla. Ho visto qualcosa di bello nel suo volto“

E chissà se è stato pure azzardato un accenno di duetto fra i due cantanti (Madonna ha persino intonato Bella Ciao durante un’altra cena ad Ostuni). Chi se lo sarebbe mai aspettato? Una delle popstar più popolari di tutto il mondo con milioni di dischi venduti insieme ad uno delle voci più acclamate del nostro paese, riconosciuta da molti paesi europei e non solo. Due mondi totalmente opposti che si incontrano ad una cena in Puglia, non capita mica tutti i giorni!