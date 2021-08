Tommaso Stanzani criticato dagli haters su Instagram: la reazione epica (video)

Tommaso Stanzani proclamato, a gran voce, campione di ironia. Il ballerino, scoperto dall’ultima edizione di ‘Amici‘, fidanzato ufficialmente con Tommaso Zorzi, nelle scorse ore, è stato preso di mira dagli haters (con critiche, per lo più, a sfondo omofobo).

Da “Sembri una donna” al gettonatissimo “Stai con Tommaso Zorzi perché sei in cerca di gossip” passando per “A me non piace più, zero mascolinità, sembra una cubista” e “Balli come un gay privo di talento”

Ridete e prendete gli insulti con ironia. Siate come Tommaso Stanzani #tzvip pic.twitter.com/CniV3FfsTX — “La Divina Zo” 🔮🕳🥕🍌🏳️‍🌈 (@LaDivinaZo) August 26, 2021

Il danzatore che, in questi giorni, si sta godendo un periodo di vacanza a Bormio con il compagno, ha risposto, in maniera assai incisiva ai detrattori, con un ballo molto sexy, che ha fatto il giro del web:

#amici20 #tommasostanzani risponde così alle critiche degli haters… Ha fatto bene? pic.twitter.com/doTeUWc5d2 — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) August 27, 2021

Qualche mese fa, dietro al backstage di ‘Battiti live’, l’ex protagonista del programma di Canale 5, è stato raggiunto da un insulto omofobo da parte di un uomo. Un video ha ripreso l’episodio che non ha, per nulla, impensierito Tommy: