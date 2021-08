Gossip: le notizie del 28 agosto 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 28 agosto 2021

Deddy, insultato sui social perché “stonato come una campana, ridicolo ed imbarazzante’, ha voluto rispondere su Twitter, agli attacchi degli haters:

Instagram ha eliminato la mia storia perché troppo piena d’odio, questa è la dimostrazione di quanto certe persone facciano schifo , curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi? Io continuo con le persone che mi amano dritto per la mia strada, faccio musica.

Nelle scorse ore, Simona Ventura, con una Instagram Stories, ha voluto ricordare l’amica Sabrina scomparsa recentemente:

Ciao Sabri, per sempre così… Bella e solare. Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere. Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi.