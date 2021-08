Pippo Franco si candida alle elezioni comunali di Roma: “Come assessore posso essere d’aiuto”

Pippo Franco si candida alle elezioni comunali di Roma. L’attore, infatti, ha offerto il proprio appoggio al candidato del centrodestra Enrico Michetti per la corsa al Campidoglio con l’unico obiettivo di rilanciare la cultura nella Capitale come riportato in una lunga intervista a ‘Il Messaggero’:

Beh certamente il mio indirizzo è quello, un indirizzo artistico, sono stato anche pittore e ho fatto il liceo artistico. Come assessore posso pure essere d’aiuto.

Il comico, al secolo Francesco Pippo, ha già in mente i punti da affrontare per risollevare le sorti di Roma:

Partirei dal multiculturalismo, non c’è dubbio. Bisogna aprirsi alle altre culture, interfacciarsi. A Roma è raccolta tutta la storia del mondo, ma ora è tutto vivisezionato, non è unificato.

Artista poliedrico, Pippo Franco ha intenzione di dar voce a chi non è riuscito ad esprimersi in questi anni:

Spero di essere un punto di riferimento per coloro i quali non sanno a chi rivolgersi. Gli scrittori, i giovani pittori, non c’è nessuno che si occupi di loro.

80 anni, l’ex timoniere del Bagaglino, ha già tentato, in passato, la carriera politica. Già nel 2006 si era candidato alle elezioni politiche al Senato con la lista Democrazia Cristiana per le Autonomie nella circoscrizione del Lazio. La lista ottenne solo il 0,7% dei consensi. Nel 2013, invece ha preso parte, alle primarie di Fratelli d’Italia, raccogliendo 205 voti tra gli iscritti.