Tiziano Ferro ricorda il cane Beau: “Non ho mai accettato la tua morte” (foto)

Nelle scorse ore, Tiziano Ferro, da sempre sensibile all’adozione dei cagnolini nei canili, ha dedicato un commovente post all’amatissimo cagnolino, Beau, scomparso, proprio un anno fa, il 27 agosto 2020. Il cantante di Latina, a distanza di dodici mesi, fatica ancora ad interiorizzare questo lutto che ha profondamente segnato la sua vita:

Caro Beau, forse non ho mai veramente accettato la tua dipartita dopo soli quattro mesi insieme. Cosa avrei dato per incontrarti prima di tanti anni in canile!

Però voglio dirti grazie, sai? Per gli insegnamenti, la fede e la pazienza. E per l’amore incondizionato, vero e puro anche se avevi ancora addosso le ferite e il dolore dell’abbandono.

Da quando te ne sei andato abbiamo deciso che sarà per noi una missione adottare cani adulti. Per dare loro l’opportunità che meritano, perché quell’amore profondo non ha pari, perché ce lo hai insegnato tu. Un anno senza di te non era quello che avrei voluto oggi ma forse nella tua infinita generosità hai preferito lasciare spazio ad altri tuoi fratelli. Ciao Bappo ci manchi davvero tanto.