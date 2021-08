Chiara Nasti torna sui social: “Ho passato un periodo di forte stress” (video)

Dopo oltre un mese, Chiara Nasti, nelle scorse ore, è tornata sui propri social, per raccontare, a followers, la decisione drastica di allontanarsi da Instagram per ‘disintossicarsi’ e riprendere in mano le redini della propria vita. L’influencer, per rassicurare i fan, sulle sue condizioni di salute, ha registrato una serie di Ig Stories, in cui spiega, in maniera dettagliata, questa decisione:

Ero in confusione totale, non avevo nulla da raccontare e non sapevo neanche cosa voler fare. In realtà

la cosa andava avanti da prima che li lasciassi.

Gli insulti degli haters non sono tra i motivi che hanno spinto la ragazza a prendersi una pausa dal mondo virtuale:

L’ho messa in dubbio come cosa. Come ne ho messe in dubbio altre 729291 mila. Ho pensato “forse mi sforzo che non mi frega nulla, ma in realtà tutto ciò mi tocca“. Ma no. Il motivo non era questo assolutamente. Gli insulti derivano da persone che nella mia vita non contano e che sono il nulla mischiato col niente, quindi non mi toccano e non mi toccheranno mai.

Chiara ha cercato, in qualche modo, di risolvere questo proprio disagio con gli altri, affidandosi alla meditazione e alle amorevoli cure di familiari ed amici: