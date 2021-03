Aurora Ramazzotti vittima di cat calling (video)

Aurora Ramazzotti, nelle scorse ore, ha postato sul proprio account Instagram, attraverso una serie di Stories, un vero e proprio sfogo contro gli haters. La neo inviata de ‘Le Iene’, infatti, negli ultimi tempi, è vittima di cat calling. Si tratta di una vera e propria molestia verbale, in cui le donne sono oggetto di ‘complimenti’, ‘apprezzamenti’ spinti da sconosciuti per strada.

La giovane conduttrice ed influencer, nel video, si è mostrata in tenuta da jogging, in giro per la città, per fare attività sportiva. Qualcuno, durante la corsa, le avrà rivolto un elogio di cattivo gusto, che l’ha mandata (giustamente) su tutte le furie, invitando i propri followers a respingere queste forze di gratuita violenza.

La denuncia della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sui social, è molto forte:

Aurora Ramazzotti si sfoga e parla di Cat Calling pic.twitter.com/khfd33ukCc — disagiotv (@disagio_tv) March 30, 2021