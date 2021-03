Gossip: tutte le notizie del 30 marzo 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 30 marzo 2021

Valentina Persia, nel corso della quinta puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ si è lasciata andare a riflessioni molto intime, sulla depressione post partum che ha dovuto affrontare dopo la nascita dei suoi due figli, Lorenzo e Carlotta, di cui, in questi giorni di lontananza, ha avvertito particolarmente la mancanza:

Il momento del fuoco è una costante della mia vita. Sono di origini abruzzesi e con i miei figli stringiamo davanti al fuoco e ci raccontiamo ed è una cosa che loro amano tanto. Quando solo lì alcune volte provo una sensazione di paura. Il primo periodo non è stato facile, come non lo è stato per tante altre donne che ci passano e hanno paura di dire della depressione e non sentono un affetto immediato per i propri figli. Alcune volte ho dei flash come se stessi levando del tempo a loro e delle cose che io sto perdendo. Anche se sono consapevole che loro stanno bene, ma mi sento comunque un po’ in colpa per questo. Ad occuparsi di loro ora c’è la mia mamma, che amo e ringrazio.