Gossip: tutte le notizie del 29 marzo 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 29 marzo 2021

Gabriella Privitera, mamma di Fabrizio Corona, ospite, stasera, di ‘Live non è la d’Urso’, ha chiesto l’intervento della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per riportare a casa il figlio (gravemente malato), rinchiuso, da qualche giorno, nel carcere di Monza:

Mio figlio non deve stare in carcere perché è molto malato. Ha la sindrome bipolare con personalità borderline. Sono molto preoccupata c’è la possibilità che mio figlio muoia. Intervenga.

Pierpaolo Pretelli, intervistata da ‘Non succederà più’, la trasmissione radiofonica, condotta da Giada Di Miceli, in onda su Radio Radio, ha confermato che la famiglia, al momento, non avrebbe ancora digerito del tutto la relazione con Giulia Salemi nata all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Ad oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, esatto, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina. Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità. Giulia a riguardo è molto serena, ora nel periodo di Pasqua voleva vedere i miei genitori, ma non sappiamo se avremo modo a causa del Covid.