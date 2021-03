Gossip: tutte le notizie del 28 marzo 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 28 marzo 2021

Daniele Scardina, ospite, ieri, di ‘Verissimo’, ha rivelato i rapporti oggi con l’ormai ex fidanzata Diletta Leotta che, nelle ultime settimane, è apparsa, spesso, accanto all’attore Can Yaman:

È stata una storia bellissima. Io e lei eravamo complici in tutto. Siamo stati bene, era una storia vera. Quindi è stato un bel periodo. Ero innamorato. Ora non ci sentiamo più, però io le voglio bene e la rispetto tantissimo e rispetto la donna che è, perché è una grande donna. È fidanzata? Eh, lo so che è fidanzata. Spero sia felice.

Guendalina Tavassi ed il marito Umberto è finita per sempre? Il gossip

Umberto D’Aponte, marito di Guendalina Tavassi, ha spiegato, attraverso una serie di Instagram Stories, il motivo per cui ha deciso di non togliere la fede. La coppia, in crisi, da qualche tempo, ha deciso di separarsi. Ma non tutto sembra essere perduto:

Mi avete detto della fede… Io non la toglierò mai. Finché non firmo le carte del divorzio e Guenda se ne va dalla mia vita, non lo farò. Lei mi ha dato due figli ed è mia moglie. Non mi fate più questa domanda. Nelle storie future e quelle ancora dopo me la vedrete sempre.

Il mistero sugli occhi azzurri di Akash Kumar

Akash Kumar è ancora al centro delle polemiche perché, durante la sua partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi 15’, è stata messa in dubbio la veridicità sul colore (azzurro) dei suoi occhi) Poche ore fa, il modello ha postato, sui su Instagram, una foto di un bambino, accompagnata da una didascalia, che faceva intendere che fosse lui da bambino:

Prima di giudicare, informatevi ….. invidia…. ciao zia che mi lasciato in questo mondo di apparenza…. sarai sempre nel mio cuore.

L’immagine è stata rimossa perché gli utenti del web hanno ipotizzato che lo scatto fosse stato preso da Google, digitando nella barra di ricerca Indian boys blue eyes:

In quella foto si vedono bene i miei occhi azzurri adesso state zitti. Si trova su Pinterest la fotografia? Certo perché io ero famosissimo già da piccolo. Forse voi non sapete che ero uno dei bambini più rari al mondo, siamo in 7 così e c’è anche Jeremy. Non parlare se non sapete le cose. Sono un top io e già da bambino mi conoscevano per questo quell’immagine è ovunque.

L’ex naufrago ha minacciato di lasciare i social per i tanti attacchi e commenti sul suo conto.