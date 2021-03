Gossip: tutte le notizie del 27 marzo 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 27 marzo 2021

L’Onorevole Maria Elena Boschi, ospite per la prima volta in esclusiva a Verissimo per un’intervista ritratto, parla della sua storia d’amore con l’attore Giulio Berruti. L’esponente di Italia vive sogna di diventare mamma in un futuro non troppo lontano:

Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo.

Tra i progetti di coppia, rientra anche quello di convolare a giuste nozze:

Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi.

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta hanno fatto pace: il gossip

Pace fatta tra due protagoniste assolute del ‘Grande Fratello Vip 5’, ovvero tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. L’ex moglie di Amedeo Goria ha confermato, sui social, di aver superato le incomprensioni con la collega:

Visto che oggi a Pomeriggio 5 non ho avuto il tempo di rispondere, lo faccio adesso. Tra me e Stefania Orlando non ce nulla da chiarire, perché ci vogliamo bene, proprio come ci siamo dette al telefono oggi. Stiamo anche cercando di organizzare una diretta insieme per i prossimi giorni.

Le strane presenze in casa di Drusilla Gucci

Drusilla Gucci, naufraga de ‘L’Isola dei Famosi 15’, avverte la presenza di fantasmi nella propria casa. Non troppo tempo fa, è venuta a conoscenza che un uomo si sarebbe impiccato nel suo bagno: