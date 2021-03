Belen Rodriguez contro gli haters: “La mia vita privata? Fatti miei” (video)

Belen Rodriguez è, da sempre, molto attiva sui social. Nelle scorse ore, la showgirl argentina, su Instagram, ha risposto agli haters che, non vedendo di buon occhio la relazione con Antonino Spinalbese, l’hanno accusato di cambiare gli uomini come le mutande:

Va di moda replicare su questo meraviglioso mezzo di comunicazione che è Instagram, che è diventato anche abbastanza atroce per la presenza troppo compulsiva degli hater. […] La cosa che mi dà un pochino fastidio è leggere: ‘Cambi uomini come mutande‘. Vorrei precisare che io le mutande le cambio abbastanza spesso, più spesso insomma e meno male. Comunque, la mia vita privata, con chi scelgo di stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei.

La conduttrice, che domenica 28 marzo 2021, sarà ospite di ‘Domenica In’ di Maria Venier, è stata criticata anche per il look sfoggiato assieme al compagno, che la renderà mamma, per la seconda volta, della piccola Luna Marie: