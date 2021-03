Andrea Zenga contro Fulvio Abbate: “Un chiaro esempio di quando cultura non è sinonimo di educazione” (video)

Andrea Zenga, reduce dalla quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip 5’, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha postato un video, di qualche settimana fa, con protagonista Fulvio Abbate che, in diretta, ha commentato la sua partecipazione al reality di Canale 5 e la storia d’amore con Rosalinda Cannavò:

A distanza di settimane dalla finale del programma, l’agente immobiliare ha ripostato la clip incriminata con una risposta perfetta:

Durante la partecipazione alla trasmissione di Alfonso Signorini, oltre a trovare l’amore, Zenga jr ha avuto la possibilità di riallacciare i rapporti con papà Walter.

Nel frattempo, ospite di ‘Turchesando, Andrea ha rivelato di essere al settimo cielo per aver trovato l’anima gemella:

Si può dire che sta nascendo l’amore. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, proviamo cose forti. Stiamo bene nel quotidiano. Stiamo vivendo insieme a Milano. Ci manchiamo quando siamo separati. Perciò molto molto bene. Io lavoro. Vado in ufficio in settimana però ci troviamo anche nella situazione di lockdown. È un po’ la prova del nove. Nonostante il non potere uscire stiamo benissimo. Non lo sentiamo il lockdown, stiamo talmente bene.

Il calciatore, però, esclude al momento di ripetere l’esperienza a ‘Temtpation Island’:

Un’altra volta Temptation Island? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme da talmente poco tempo che non avrebbe senso. Ma poi non ci ha chiamato nessuno. È un programma bello e vero per carità, però no.