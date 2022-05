Ospite a Verissimo Jeremias Rodriguez ha confessato alcuni retroscena del suo passato e del suo abuso di sostanze.

Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez ha confessato quale sarebbe stato il momento più buio della sua vita, ossia quando ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti. Il fratello di Belen sarebbe riuscito a superare questo momento grazie all’aiuto della fidanzata, Deborah Togni, e della sua famiglia.

“Se ho fatto uso di sostanze? Parli di droga? Ok dai, qualcuno non l’aveva capito? Sì è stato uno dei miei punti più bassi, di quelli che mi hanno fatto stare male. Ero senza lucidità per andare avanti. Io non ero lucido e non riuscivo a guardare al futuro”, ha confessato a Verissimo.

Jeremias Rodriguez: la droga

Dopo aver anticipato all’Isola dei Famosi di aver trascorso un periodo particolarmente complesso durante il quale si sarebbe allontanato da tutto e da tutti, Jeremias Rodriguez ha confessato a Verissimo di aver fatto uso di sostanze. Oggi il fratello minore di Belen sarebbe riuscito a superare tutto questo anche grazie alla fidanzata, Deborah Togni, con cui sogna di costruire insieme una famiglia.

“Nei momenti bui la mia ragazza mi è stata vicino. Ho allontanato delle persone che non mi facevano del bene. Però non voglio incolpare gli altri, mi prendo le mie responsabilità. Deborah è stata la mia salvezza, lei stava a casa con me sempre. Mi ha fatto capire che non dovevo modificarmi per piacerle. Non c’è cosa più bella di sentirsi accettati per quelli che si è. Anche perché io mi facevo schifo. Lei non era legata a me per sangue e nascita e sapere che mi accettava mi ha aiutato tantissimo. Non c’è cosa più bella di un essere umano che ti accetta anche quando tu ti fai schifo”, ha confessato Jeremias al salotto tv di Silvia Toffanin.

