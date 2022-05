Sui social Piero Chiambretti è stato travolto da una bufera per un messaggio contro il collega conduttore Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan è stato conduttore dell’Eurovision Song Contest al fianco di Laura Pausini e Mika. A quanto pare però il conduttore Piero Chiambretti non ha gradito la conduzione del collega e sui social ha pubblicato un messaggio contro di lui che ha scatenato una vera e propria bufera. In tanti hanno trovato irrispettoso e volgare il post condiviso da Chiambretti, che nella didascalia al suo post ha scritto: “Dopo aver visto Cattelan all’Eurovision…”.

Piero Chiambretti contro Alessandro Cattelan: il post

Attraverso i social Piero Chiambretti ha lasciato intendere di non aver apprezzato la conduzione di Alessandro Cattelan all’Eurovision Song Contest 2022. La questione ha sollevato una valanga di critiche all’indirizzo del conduttore, e in molti hanno bollato come irrispettoso il suo post nei confronti del famoso collega. “Indipendentemente dalle qualità di Cattelan, è un commento irrispettoso e che davvero non mi aspetto da un professionista intelligente e arguto come te”, ha scritto un utente tra i commenti al post di Piero Chiambretti, mentre un altro ha aggiunto: “Commento proprio fuoriluogo e cafone”. Il conduttore replicherà alle accuse contro di lui?

