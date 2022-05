Belen Rodriguez ha fatto una drammatica confessione sulla sua storia e in particolare sulla nonna, a cui era molto legata.

Belen Rodriguez ha un legame profondo con la sua famiglia e in particolare è stata molto legata alla nonna materna, madre di Veronica Cozzani, che in tutto e per tutto era simile a lei. La showgirl argentina ha confessato a C’è Posta per Te che avrebbe iniziato a lavorare in Italia proprio per pagare le cure all’adorata nonna, che aveva scoperto di essere malata di cancro.

“Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei. Mi è crollato il mondo addosso ma invece di mettermi a piangere, sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna”, ha dichiarato la showgirl al salotto tv di Maria De Filippi.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: la nonna malata

Da sempre Belen è legata alla sua famiglia e lei stessa ha più volte confessato come il giorno del suo matrimonio con Stefano De Martino sia stato per lei un giorno triste perché proprio in quelle ore era scomparso suo nonno. A C’è Posta per Te la showgirl ha confessato anche di aver iniziato a lavorare per aiutare la nonna, che aveva scoperto di avere un tumore.

Oggi la showgirl argentina continua a mantenere un ottimo rapporto con i suoi genitori (che abitano nel suo stesso palazzo) e con i fratelli, Jeremias e Cecilia, che come lei si sono trasferiti in Italia.

