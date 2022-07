Ora che la separazione tra Totti e Ilary è stata confermata, Simona Ventura è tornata a parlare della questione.

Alcuni mesi fa, quando era stata data la prima volta la notizia della crisi tra Totti e Ilary Blasi, Simona Ventura aveva commentato la questione facendo il “funerale” alla storia tra i due con un post via social. Ilary Blasi non aveva preso bene la questione e a Verissimo (dove aveva smentito la notizia) aveva tuonato contro la collega: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”.

SuperSimo ha svelato per la prima volta cosa sarebbe accaduto privatamente tra lei e la coppia a seguito della vicenda: “Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità”, ha dichiarato a Il Messaggero.

Simona Ventura: la frecciatina a Ilary Blasi

Alcuni mesi fa Simona Ventura era stata ampiamente criticata per aver fatto brutta figura dando per finito il matrimonio tra Totti e Ilary Blasi con un post via social. Ora che la notizia si è rivelata vera, la conduttrice è stata intercettata dal Messaggero e ha replicato contro la frecciatina infuocata a lei rivolta dalla collega romana a seguito del suo post. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi?

