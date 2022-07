L’attrice Matilda De Angelis è tornata a parlare dei suoi problemi con l’acne e dei suoi attacchi d’ansia sui social.

La giovane attrice Matilda De Angelis ha postato alcuni scatti sui social dove la si vede piangere e, a seguire, è tornata a parlare di una problematica con cui si sarebbe trovata a convivere per tre anni, ossia gli attacchi d’ansia dovuti all’acne. L’attrice ha specificato: “Per me l’acne è stato il sintomo di questo grande male, anche se per tanto tempo ho pensato che ne fosse la causa”, e ancora: “Controllare tutto nella vita e che prefissarmi costantemente uno standard di perfezione irrealizzabile in ogni ambito (lavorativo, sentimentale ecc) mi ha intossicato la mente”.

Matilda De Angelis in lacrime: i motivi

Matilde De Angelis ha voluto condividere con i fan la sua straziante esperienza con gli attacchi d’ansia e sui social ha postato alcune immagini dove la si vede piangere. L’attrice ha ricevuto numerosi messaggi di conforto e di calore e ha spiegato cosa bisognerebbe fare, secondo lei, per cercare di sopravvivere all’ansia: “Capire chi siamo, cosa vogliamo, di cosa abbiamo bisogno, quali persone,cose,situazioni ci fanno bene e quali no è necessario per crescere e guarire. E alla fine ridiamo, che col tempo tutto passa. O quasi”, ha specificato.

In questo momento sembra che l’attrice stia vivendo un momento di serenità anche grazie all’amore per Pietro Castellitto, sua nuova fiamma.

