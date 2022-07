Secondo indiscrezioni i problemi familiari tra Totti e Ilary Blasi sarebbero coincisi con la morte di Enzo Totti, padre del calciatore.

Nel 2020 Francesco Totti ha dovuto fare i conti con la drammatica scomparsa di suo padre Enzo, deceduto in ospedale a causa del Covid. Secondo Oggi è da quel momento che sarebbero iniziati i problemi tra lui e sua moglie Ilary e, dopo due anni, essi li avrebbero condotti alla decisione di dirsi definitivamente addio. “C’è chi dice che dopo la morte di Enzo, la colonna della vita di Totti, l’eccessiva freddezza della famiglia Blasi abbia spiazzato Francesco: se sia vero o meno, lo sanno solo le quattro mura della loro casa all’Eur”, si legge su Oggi.

Francesco Totti: l’addio a Ilary e la morte del padre

La scomparsa di Enzo Totti, colonna portante nella vita di suo figlio Francesco, è stato un dramma difficile da gestire per l’ex calciatore. Secondo indiscrezioni lui e Ilary avrebbero iniziato ad allontanarsi proprio in quel momento e a seguire altre problematiche familiari (come la gestione finanziaria di alcuni affari tra lui e la famiglia della moglie) avrebbero contribuito ad allontanarli sempre di più, fino al triste epilogo delle scorse ore. Nel frattempo si vocifera anche che Totti abbia in corso una liaison con una nuova fiamma, Noemi Bocchi, ma l’indiscrezione non ha ancora ricevuto conferma.

