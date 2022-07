Secondo indiscrezioni quella tra Totti e Noemi Bocchi sarebbe più di una semplice relazione ‘chiodo schiaccia chiodo’.

Da poche ore Ilary Blasi e Francesco Totti hanno confermato la fine della loro storia e hanno iniziato subito ad avvicendarsi voci in merito ai loro presunti tradimenti. Intanto, secondo il Corriere della Sera, l’ex Capitano della Roma avrebbe portato Noemi Bocchi nello stesso ristorante di Santa Severa dove avrebbe chiesto la mano alla madre dei suoi figli e con lei l’ex calciatore farebbe sul serio.

Francesco Totti innamorato di Noemi Bocchi

Fino ad ora sulla presunta liaison tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è stato mantenuto il massimo riserbo ma nelle ultime ore – ossia da quando lui e Ilary hanno annunciato l’addio – il gossip si è scatenato. Dopo Alex Nuccetelli che ha svelato alcuni retroscena sulla nuova liaison dell’ex calciatore, il Corriere della Sera ha svelato ulteriori dettagli: lui e Noemi sarebbero stati insieme sulla spiaggia di Santa Severa, nel ristorante dove l’ex calciatore avrebbe chiesto a Ilary di sposarlo 17 anni anni fa.

Sempre secondo i rumor, Totti sarebbe davvero innamorato di Noemi e per questo avrebbe deciso di ufficializzare quanto prima la fine della sua storia con Ilary, portata avanti in questi mesi solo per evitare scandali in vista delle formalità più urgenti.

