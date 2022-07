Dopo Antonino Spinalbese sembra che un altro famoso ex di Belen sarà concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Secondo indiscrezioni sollevate da alcuni indizi pubblicati da Alfonso Signorini via social, Andrea Iannone potrebbe essere uno dei concorrenti del GF Vip 7. Già un anno fa si era parlato della presunta partecipazione del pilota al reality show, e in tanti credono che quest’anno sarà per lui la volta buona. “Un’ametista della nonna per una vita a tutto gas”, ha scritto sui social Signorini postando la foto di un grosso anello che ricorda proprio quelli indossati da Andrea Iannone.

Andrea Iannone

Andrea Iannone al GF Vip 7

Secondo i rumor in circolazione Andrea Iannone potrebbe approdare al GF Vip 7 dopo che per lui si era parlato anche di un ingresso alla precedente edizione del reality show (e che non si era mai verificato). I fan del campione non vedono l’ora di saperne di più in merito alla notizia, ma al momento sulla questione tutto tace.

Insieme a Andrea Iannone nella casa del GF Vip potrebbe essere presente anche Antonino Spinalbese, altro famoso ex di Belen Rodriguez e padre di sua figlia, Luna Marì. Secondo i rumor in circolazione la showgirl non avrebbe preso bene la questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG