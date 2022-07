Pippo Franco sarebbe stato ricoverato in ospedale a Roma causa di un presunto ictus. Tutto quello che c’è da sapere.

Secondo quanto riporta Fanpage.it, il celebre attore comico Pippo Franco sarebbe stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un presunto ictus. Al momento non è dato sapere quali siano le condizioni dell’attore e la famiglia continua a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.

Pippo Franco

Pippo Franco ricoverato: il malore

In queste ore in tanti hanno appreso con sgomento che il celebre attore italiano Pippo Franco sarebbe stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma dopo un presunto ictus. L’attore sarebbe stato ricoverato in piena notte, dopo aver accusato il malore. Non è dato sapere al momento quali siano le sue condizioni e sulla vicenda vige il massimo riserbo, anche se in tanti sono in attesa di saperne di più. Nei giorni scorsi proprio Pippo Franco era stato protagonista di una fake news in merito alla sua presunta morte, ma la notizia era stata presto smentita da fonti a lui vicine.

Accanto all’attore sarebbero sempre presenti i suoi due figli, Simone e Gabriele Pippo, e in tanti sui social stanno inviando messaggi d’affetto e di calore alle pagine a lui dedicate, in attesa di saperne presto di più sul suo stato di salute.

