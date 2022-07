Fabrizio Corona ha scagliato una frecciatina infuocata contro Ilary Blasi dopo la conferma della sua separazione da Totti.

Tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona non corre buon sangue e nel 2018 i due se ne sono detti di tutti i colori in diretta al GF Vip. Ora che la conduttrice ha annunciato pubblicamente la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, l’ex Re dei paparazzi è tornato a scagliare contro di lei una frecciatina infuocata:

“Le dichiarazioni di Ilary Blasi sono come sempre fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni”, ha scritto Corona nelle sue stories.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi: i motivi

Annunciando la sua separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha chiesto di rispettare la sua privacy e quella della sua famiglia in un momento tanto delicato. L’ex Re dei paparazzi, Fabrizio Corona, non ha però perso occasione per scagliarsi contro la showgirl, e nelle sue stories ha scritto:

“Foto di lui con Noemi, di lei col giovane, di loro con i figli etc non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro alimentando la macchina come da prassi, chi decide di far parte di questo mondo e godere dei vantaggi deve assolutamente accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia. Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente, ma la decisione di esporli sempre è stata la loro.”

Ilary Blasi al momento avrebbe lasciato l’Italia per non essere travolta dall’ondata di gossip e aspettare che le acque si calmino. In tanti si chiedono la conduttrice replicherà alle parole di Fabrizio Corona.

