Per evitare l’ondata di gossip dovuti all’annuncio della fine del suo matrimonio, Ilary Blasi sarebbe partita per l’estero.

Ilary Blasi ha annunciato la fine del suo matrimonio attraverso un comunicato ufficiale diffuso dall’Ansa e, a seguire, sarebbe partita per la Tanzania, dove ad attenderla vi sorella la sorella Silvia insieme ai suoi figli (stando a quanto riporta il Messaggero). Sicuramente la conduttrice ha preferito allontanarsi temporaneamente dall’Italia prevedendo quello che sarebbe successo all’annuncio della sua separazione da Totti, e in tanti si chiedono se nei prossimi mesi uno dei due romperà il silenzio fornendo ulteriori dettagli in merito all’addio.

Ilary Blasi

Ilary Blasi è partita per l’estero dopo l’annuncio della separazione

Mentre Francesco Totti sarebbe rimasto a Roma e sarebbe impegnato nelle ricerche di una nuova casa, Ilary Blasi sarebbe partita per la Tanzania alla ricerca di maggiore serenità dopo lo scoppiò dei gossip attorno a lei e al marito, esplosi alla notizia della loro effettiva separazione.

I due stavano insieme da oltre 20 anni e in tanti sono rimasti sorpresi nell’apprendere la notizia del loro addio che loro stessi, alcuni mesi fa, avevano smentito con fermezza. In tanti sono curiosi di saperne di più, ma l’ex coppia ha fatto sapere di voler mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.

