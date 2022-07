In tanti si chiedono se stavolta l’unione tra Stefano De Martino e Belen sia destinata a durare e un amico della coppia ha commentato la questione.

Sulle pagine di Nuovo Tv un misterioso amico di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha svelato perché, secondo lui, questa volta la coppia sarebbe destinata a durare. I due si sono sconosciuti nel 2012 e dopo le nozze e l’arrivo del figlio Santiago, si sono separati una prima volta nel 2015. A seguire sono tornati insieme nel 2019, ma nel 2020 si sono lasciati e Belen ha avuto la sua seconda figlia insieme ad Antonino Spinalbese. Poi, a sorpresa, lei e Stefano sono tornati insieme per la terza volta pochi mesi dopo la nascita della bambina.

“Prima Stefano soffriva la fama di Belen. Lei lo metteva in ombra e lui per tutti era il marito di Belen. Oggi Stefano è un uomo affermato, un conduttore uscito dall’ombra. Risultato: la coppia funziona meglio”, ha dichiarato la fonte vicina alla coppia.

Belen Rodriguez e Stefano: la confessione dell’amico

Questa volta l’unione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è destinata a durare? In tanti si chiedono se questa volta la “minestra riscaldata” che i due portano avanti da 10 anni possa funzionare, e al momento le persone a loro vicine sembrano credere di sì. Nelle ultime settimane Belen ha avuto il Covid e poi è partita per l’Isola di Albarella proprio in compagnia di Stefano e della sua famiglia. Entrambi hanno però preferito mantenere il massimo riserbo su questo ennesimo ritorno di fiamma, e in tanti si chiedono se forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda in futuro.

