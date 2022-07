Secondo indiscrezioni Can Yaman avrebbe iniziato a frequentare un’attrice de Il Paradiso delle Signore.

Can Yaman ha una nuova fiamma? Secondo Chi l’attore turco, dopo un’importante liaison con Diletta Leotta, avrebbe iniziato a frequentare un volto de Il Paradiso delle Signore. Si tratterebbe dell’attrice Francesca Del Fa, classe 1990 e originaria di Grosseto.

Can Yaman e Francesca Del Fa: l’indiscrezione

Can Yaman ha ritrovato la felicità in amore? Secondo Chi sì, e da alcune settimane a questa parte l’attore turco starebbe frequentando la bella Francesca Del Fa, attrice de Il Paradiso delle Signore. Al momento sulla questione non vi sono certezze e Can Yaman ha manifestato il desiderio di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata dopo il doloroso addio a Diletta Leotta.

Di recente Yaman ha anche cambiato casa dopo che il suo appartamento, a Roma, sarebbe stato tampinato ogni giorno dai paparazzi e da occhi indiscreti (lui stesso si era sfogato in merito alla vicenda via social). L’attore riuscirà finalmente a trovare la serenità e la persona giusta per lui? In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più sulla vicenda e molti sui social stanno cercando indizi che provino la sua storia con Francesca Del Fa.

