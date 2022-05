L’attore turco Can Yaman si è sfogato via social per le attenzioni morbose e le insistenze da parte dei suoi fan.

Can Yaman ha deciso di cambiare casa per via delle continue attenzioni – che ha definito “stalkeraggio” – da parte dei suoi fan nei suoi confronti.

“Cambierò sicuramente la casa a Roma, non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che ‘accettate’ voi. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci, vi auguro tanto amore”, ha scritto l’attore nelle sue stories via social.

Can Yaman cambia casa: lo sfogo

Can Yaman si è lasciato andare ad un duro sfogo via social e ha svelato i motivi per cui si sarebbe sentito costretto a cambiare casa, anche a causa delle continue e morbose attenzioni a lui riservate da fan e paparazzi. L’attore si era trasferito a Roma all’epoca della sua storia con Diletta Leotta, che – secondo Chi – sarebbe naufragata proprio per via dell’attenzione mediatica nei loro confronti.

Yaman ha assicurato ai suoi fan più affezionati che, per il momento, non starebbe pensando di lasciare l’Italia e in tanti sono curiosi di sapere cosa gli riserverà il futuro. L’attore troverà finalmente l’amore? Dopo la storia con la celebre conduttrice di DAZN, sulla questione non sono emerse conferme e lui mantiene il massimo riserbo sulla questione.

